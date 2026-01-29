Bikaji Foods International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bikaji Foods International hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,48 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bikaji Foods International 1,14 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,51 Prozent auf 7,90 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at