Bikaji Foods International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bikaji Foods International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,39 INR je Aktie vermeldet.

Bikaji Foods International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,34 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at