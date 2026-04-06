BIKE O COMPANY: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BIKE O COMPANY präsentierte am 03.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,88 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,58 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,98 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIKE O COMPANY einen Umsatz von 7,97 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at