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06.07.2026 06:31:29
BIKE O COMPANY gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BIKE O COMPANY hat sich am 03.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,65 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,62 JPY je Aktie erzielt worden.
BIKE O COMPANY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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