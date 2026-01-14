BIKE O COMPANY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BIKE O COMPANY hat am 13.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BIKE O COMPANY ein Ergebnis je Aktie von -5,850 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIKE O COMPANY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,75 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 23,10 JPY, nach 13,41 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 38,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 33,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at