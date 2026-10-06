BIKE O COMPANY: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BIKE O COMPANY stellte am 05.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 31,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12,37 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 9,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at