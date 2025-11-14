BIKE24 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BIKE24 gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82,8 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIKE24 einen Umsatz von 62,9 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at