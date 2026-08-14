BIKE24: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BIKE24 hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

BIKE24 hat ein EPS von 0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 96,1 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at