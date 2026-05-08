BIKE24 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BIKE24 hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIKE24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70,7 Millionen EUR im Vergleich zu 58,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at