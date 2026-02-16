BIKEN TECHNO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BIKEN TECHNO hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

BIKEN TECHNO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 56,35 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 49,63 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,07 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at