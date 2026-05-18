18.05.2026 06:31:29

BIKEN TECHNO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BIKEN TECHNO hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 43,06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,32 JPY je Aktie in den Büchern standen.

BIKEN TECHNO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 188,46 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei BIKEN TECHNO ein Gewinn pro Aktie von 129,78 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,51 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 34,67 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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