BIKEN TECHNO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BIKEN TECHNO hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42,74 JPY. Im Vorjahresviertel waren 55,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 8,32 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIKEN TECHNO 8,86 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at