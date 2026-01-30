Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Zahlen voraus
|
30.01.2026 21:16:00
Bilanz als Wendepunkt? Palantir-Aktie im Spannungsfeld von Hoffnung und Vorsicht
• Guidance für 2026 entscheidend für die Bewertung
• Hohe Erwartungen an Umsatz und Gewinn
Die Palantir-Aktie hat im vergangenen Jahr eine starke Rally aufs Parkett gelegt und 130 Prozent an Wert gewonnen. 2026 setzte aber offenbar Ernüchterung ein: Palantir-Titel, die am Donnerstag an der NASDAQ 3,49 Prozent tiefer bei 151,86 US-Dollar geschlossen hatten, liegen seit Jahresstart rund 15 Prozent im Minus. Im NASDAQ-Handel zeigt sich am Freitag erneut ein klarer Abschlag von 4,20 Prozent auf 145,50 US-Dollar.
Nächste Woche könnte eine Entscheidung mit sich bringen
Anleger scheinen vor dem wichtigen Termin in der kommenden Woche eher vorsichtig zu agieren, denn Palantir steht vor einem entscheidenden Moment: Die anstehende Veröffentlichung der Quartalsbilanz für Q4 2025 am 2. Februar könnte die KI-getriebene Erfolgsgeschichte des Unternehmens entweder weiter zementieren oder erste Risse in der hohen Bewertung offenbaren.
Analysten hoffen auf starkes Geschäft
Analysten rechnen mit einem Umsatz von rund 1,35 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 62,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird auf 0,23 US-Dollar geschätzt, das wären 64,3 Prozent mehr als noch vor Jahresfrist. Palantir selbst hatte bereits im dritten Quartal überragend performt mit 1,181 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einem Wachstum von satten 63 Prozent entspricht. In diesem Zusammenhang hatte das US-Unternehmen, das sich auf die Analyse riesiger Datenmengen spezialisiert hat, auch die Jahresprognose angehoben.
Stärke im AI- und Commercial-Segment
Daran wird sich Palantir messen lassen müssen. Der Fokus der Investoren liegt auf der Commercial-Sparte, die im dritten Quartal um 121 Prozent im US-Markt zulegte und nun von Großkunden-Deals profitiert. Die AIP-Plattform treibt die Nachfrage, mit über 100 Deals über einer Million US-Dollar im Vorquartal. Im Government-Bereich sorgen Verträge mit US-Regierung und NATO-Partnern für Stabilität, während die Rüstungs-KI-Lösungen unter Präsident Trumps Politik an Relevanz gewinnen.
Doch immer wieder gibt es auch warnende Stimmen am Markt - insbesondere mit Blick auf Palantirs Abhängigkeit von wenigen Großkunden und Skalierungsrisiken bei AIP. Dennoch: Palantir bleibt einer der AI-Software-Stars. Anleger sollten ganz besonders auf die Guidance für 2026 achten - hier entscheidet sich, ob der Hype nachhaltig ist.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Palantir
