Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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17.04.2026 01:36:36

Bilanz übertrifft Erwartungen: Wechsel an der Netflix-Spitze lässt Aktienkurs einbrechen

Die Quartalszahlen von Netflix liegen über den Erwartungen der Analysten, dennoch nehmen die Anleger Reißaus. Die Streamingplattform muss nach dem geplatzten Warner-Deal umplanen. Jetzt verlässt ein wichtiger Kopf das Unternehmen. Die Aktie geht auf Talfahrt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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