Bilanz überzeugt Anleger: Equinor-Aktie steht vor historischem Durchbruch

• Operatives Ergebnis von 27,6 Milliarden US-Dollar bei Rekordproduktion• Strategische Meilensteine durch Produktionsstarts von Johan Castberg und Bacalhau• Aktienkurs nähert sich nach starkem Lauf dem historischen Allzeithoch aus dem Jahr 2008

Starke operative Kennzahlen und Rekordförderung im Jahr 2025

Der norwegische Energieriese Equinor blickt auf ein höchst erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück, in dem das Unternehmen eine neue Bestmarke bei der Förderung aufstellte. Laut dem offiziellen Geschäftsbericht belief sich die Equity-Produktion von Flüssigkeiten und Gas auf durchschnittlich 2.137 mboe pro Tag, was einer Steigerung von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Anders Opedal, Präsident und CEO von Equinor ASA, betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass eine starke operative Leistung sowie neue Felder wie Johan Castberg und der Halten East Tie-back zu dieser Rekordproduktion und wettbewerbsfähigen Renditen beigetragen haben. Trotz einer volatilen Marktlage und niedrigerer Rohstoffpreise konnte der Konzern ein bereinigtes Betriebsergebnis von 27,6 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Nettogewinn von 6,43 Milliarden US-Dollar ausweisen.

Strategische Portfolio-Optimierung und Fortschritte bei der Energiewende

Neben dem klassischen Öl- und Gasgeschäft forcierte der Konzern im abgelaufenen Jahr seine Transformation hin zu einem breiter aufgestellten Energieunternehmen. Im Bereich der erneuerbaren Energien stieg die Equity-Produktion auf 3,67 Terawattstunden, während gleichzeitig wichtige Offshore-Windprojekte wie Empire Wind und Dogger Bank vorangetrieben wurden. CEO Anders Opedal erklärte im Geschäftsbericht, dass 2025 ein Jahr der Umsetzung gewesen sei, in dem man die Produktion auf dem norwegischen Kontinentalschelf gestartet und das internationale Portfolio durch Verkäufe wie das Peregrino-Feld hochwertiger gestaltet habe. Gleichzeitig passte das Unternehmen seinen Energiewendeplan an die veränderten Marktbedingungen an, wobei ein starker Fokus auf der Profitabilität neuer Investitionen liegt, während die CO2-Intensität im Upstream-Bereich mit 6,3 Kilogramm pro boe weit unter dem Branchendurchschnitt verbleibt.

Massive Steuerzahlungen und disziplinierte Kapitalallokation

Die finanzielle Stärke des Konzerns schlug sich auch in erheblichen Beiträgen für das Gemeinwesen nieder, insbesondere im Heimatmarkt Norwegen. Insgesamt zahlte Equinor im Jahr 2025 rund 20,5 Milliarden US-Dollar an Unternehmenssteuern, wovon allein 19,7 Milliarden US-Dollar in Norwegen entrichtet wurden. Das Management unterstrich dabei die strikte Kapitaldisziplin, die sich in organischen Investitionsausgaben von 13,1 Milliarden US-Dollar und einer Rendite auf das eingesetzte Kapital von 14,5 Prozent widerspiegelte. Trotz der hohen Investitionen in Zukunftsprojekte wie die zweite Phase des Northern Lights Carbon Capture and Storage Projekts blieb die Nettoverschuldungsquote mit 17,8 Prozent auf einem soliden Niveau.

Aktienreaktion: Equinor ADRs an der NYSE im Aufwind und Jagd auf das Allzeithoch

Die Kapitalmärkte reagierten euphorisch auf die vorgelegten Zahlen und den positiven Ausblick des Managements. Die an der New York Stock Exchange (NYSE) notierten ADR-Aktien von Equinor kletterten bis auf ein Tageshoch von 42,06 US-Dollar. Damit rückt das historische Allzeithoch aus dem Jahr 2008, welches bei 42,47 US-Dollar markiert wurde, in unmittelbare Greifweite für die Anleger. Derzeit steht noch ein Gewinn von 6,41 Prozent auf 41 US-Dollar an der Tafel. Die Year-to-Date-Performance der Aktie ist mit einem Plus von über 73 Prozent beeindruckend und unterstreicht die aktuelle Gunst der Investoren für den norwegischen Wert.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at