Bilanzen treiben DAX-Erholung - HelloFresh begehrt

Getragen von einer Welle von Firmenbilanzen haben sich Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag weiter vorangewagt. Der deutsche Leitindex Dax kletterte kurz nach Handelsbeginn um 1,2 Prozent auf 13.959 Punkte. "Die positiven Geschäftszahlen locken einige Käufer an", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.