Bilanzen und Konjunktur: "Anleger im Kaufrausch" - DAX hat weiter Luft nach oben

Die Rekordjagd an den Börsen dürfte anhalten. Die Unternehmensbilanzen fallen bislang äußerst solide aus. Viele Konzerne verwöhnen Anleger zudem mit Rückkäufen. Daneben sorgt das Thema KI weiter für Schnappatmung bei Investoren. Und in Sachen Inflation könnte die neue Woche einmal mehr das Thema Zinssenkungen in den Fokus rücken.