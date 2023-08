Bilanzen und Konjunkturdaten halten US-Anleger in Atem

Frankfurt (Reuters) - Uneinheitlich ausgefallene Konzernbilanzen und die Erwartung wichtiger Konjunkturdaten machen die Anleger an der Wall Street nervös. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zur Eröffnung am Dienstag knapp im Plus bei 35.586 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2 Prozent auf 4579 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor ein halbes Prozent auf 14.275 Stellen.

Die Investoren warteten auf die Einkaufsmanagerindizes für die US-Industrie, die um 16.00 Uhr (MESZ) veröffentlicht werden. "Zuletzt hatte der Index mit einem erneuten Rückgang enttäuscht und inzwischen ist er tief im Schrumpfungsbereich angekommen. Vor diesem Hintergrund sollte eine kleine Stimmungsverbesserung nicht überraschen", schrieben die Experten der Helaba. Gleichzeitig dürften die konjunkturellen Aussichten des US-Industriesektors allerdings wohl noch getrübt bleiben.

Bei den Unternehmen standen uneinheitliche Bilanzen und Prognosen im Rampenlicht. So gewannen Caterpillar nach Zahlen mehr als vier Prozent. Höhere Infrastrukturausgaben in den USA haben die Nachfrage nach den Produkten des US-Baumaschinenherstellers im zweiten Quartal angekurbelt. Eine Prognosesenkung setzte dagegen etwa JetBlue Airways zu. Die Aktie der Fluggesellschaft brach um neun Prozent ein.

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)