Bilanzsaison startet robust: Dow legt leicht zu

Zum Auftakt der Berichtsaison herrscht an den US-Börsen keine Euphorie, aber auch kein Entsetzen. Nach anfänglichen technischen Malaisen wird der Handel an der NYSE kurz unterbrochen, danach dreht der Dow leicht ins Plus. Zu den Gewinnern des Tages zählt der Rüstungskonzern Raytheon Technologies.