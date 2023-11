Bilanzsumme der heimischen Versicherer im Halbjahr gewachsen

Nach den kräftigen Turbulenzen an den Börsen mit Kursverlusten im Jahr 2022 haben sich die Anlagenwerte der heimischen Versicherungen zuletzt erholt. Das spiegelt sich auch in deren Bilanzen wider: Im ersten Halbjahr stieg die Bilanzsumme um 3,6 Mrd. auf 131,3 Mrd. Euro, schreibt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die positiven Preiseffekte seien in allen Veranlagungskategorien zu beobachten gewesen.

Als "bemerkenswert" strich die OeNB den Anteil an nachhaltigen Anleihen im Versicherungssektor heraus. Dieser sei bei 9 Prozent aller gehaltenen verzinslichen Wertpapiere bzw. bei einem Veranlagungsvolumen von 3,5 Mrd. Euro gelegen. Damit rangierten die Versicherungen laut OeNB innerhalb des heimischen Finanzsektors bei der Veranlagung in Schuldtitel, die als nachhaltig ausgewiesen waren, nur hinter den Investmentfonds (12 Prozent der verzinslichen Wertpapiere bzw. 9,8 Mrd. Euro).

tpo/bel

