Bilcare hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bilcare hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,75 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -5,250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilcare in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,48 Milliarden INR im Vergleich zu 1,78 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at