|
01.06.2026 06:31:29
Bilcare vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bilcare äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,68 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bilcare 4,48 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,88 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Bilcare hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,730 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -12,230 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Bilcare mit einem Umsatz von insgesamt 7,34 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -6,71 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.