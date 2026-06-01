Bilcare vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bilcare äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,68 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bilcare 4,48 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,88 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Bilcare hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,730 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -12,230 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bilcare mit einem Umsatz von insgesamt 7,34 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -6,71 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at