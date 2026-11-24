Frauen werden im Netz beschimpft, mit dem Tod bedroht oder in sexualisierten Deepfakes bloßgestellt. Die Folgen: Zwei von drei Frauen in Deutschland schränken deshalb ihre Aktivitäten im Internet ein. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Deutschen Frauenrats.

Laut aktuellem BKA-Lagebild wurden 31.221 Frauen Opfer digitaler Gewalt – 15,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig spricht in BILD von einem „Flächenbrand“.

BILD gibt diesen Frauen eine Stimme. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen („Orange Day“) am Mittwoch, 25. November 2026, berichten 20 Frauen bei BILD, welche Gewalt sie erlebt haben und warum sie sich nicht zum Schweigen bringen lassen.

Von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr widmet BILD.de seine Startseite der Aktion – bereits zum zweiten Mal in Folge. Die BILD-Initiative gegen Gewalt an Frauen macht auf das Ausmaß der Gewalt aufmerksam, gibt Betroffenen Orientierung und zeigt konkrete Hilfsangebote.

Marion Horn, Vorsitzende der BILD-Chefredaktionen: „Gewalt im Netz wird noch immer kleingeredet. Das ist lebensgefährlich für Frauen, es schützt die Täter. Als größte Medienmarke Europas geben wir Frauen Öffentlichkeit und Stimme. Aber Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenthema. Es braucht Männer, die sich stark machen für das Thema, statt dieses Verbrechen wegzuwitzeln.“

Die Schirmherrschaft für die BILD-Initiative haben Bundesfamilienministerin Karin Prien, Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, die bereits 2025 Schirmherrin war, und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt übernommen. Weitere Stimmen sind die Politikerinnen Ricarda Lang, Franziska Brantner und Lisa Paus, Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich, Influencerin Cheyenne Ochsenknecht, Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal, Unternehmerin Tijen Onaran, Gynäkologin Prof. Mandy Mangler und Iris Brand, Gründerin der Initiative #dieNächste.

Zum Auftakt der BILD-Initiative hatte BILD am SONNTAG bereits über den Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig berichtet, mit dem sie geschlechtsspezifische Tötungsmotive künftig im Mordparagrafen verankern will. Zu digitaler Gewalt sagt sie: „Der Rechtsstaat nimmt digitale Gewalt genauso ernst wie körperliche Gewalt.“

Bundesfamilienministerin Karin Prien kündigt bei BILD neue Präventionsangebote an: Ab 2027 richtet sich ein Projekt des Familienministeriums gezielt an Männer, die befürchten, gewalttätig zu werden. „Der beste Schutz vor Gewalt ist, sie gar nicht erst entstehen zu lassen.“

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt schreibt zum Orange Day in BILD: „Gewalt gegen Frauen ist kein Randphänomen! Es ist ein massives und vor allem ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft. Wir setzen mit dem Gesetz gegen digitale Gewalt ein Stoppschild gegen sexualisierte Deepfakes und heimliche Aufnahmen intimer Bereiche, indem wir die Herstellung und Verbreitung unter Strafe stellen. Der Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt muss ganz oben auf der politischen Agenda stehen.“

Am Mittwoch gegen neun Uhr erinnert der Deutsche Bundestag erstmals mit einer offiziellen Schweigeminute an die Opfer von Femiziden. BILD überträgt sie im Livestream.

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