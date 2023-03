"Bild" und "Welt" sollen sparen: Springer streicht wohl Hunderte Stellen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Um rund 100 Millionen Euro will das Medienhaus Axel Springer in den nächsten drei Jahren sein Ergebnis in Deutschland verbessern. Bis zu 300 Mitarbeiter von "Bild" und "Welt müssen deshalb um ihre Jobs bangen. Selbst betriebsbedingte Kündigungen sind nicht ausgeschlossen.