Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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01.08.2026 12:51:00

Bildgenerator mit KI in Google Earth erzeugte zu viele Fake News

Eine kurzfristig in Google Earth aktive KI-Funktion hatte ermöglicht, beliebige Bilder zu generieren. Das Potential für Fake News war groß.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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