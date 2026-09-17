Bilfinger Aktie

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WKN DE: A11940 / ISIN: US09003Q1004

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17.09.2026 09:08:46

Bilfinger-Aktie bricht nach Prognosesenkung um über 20% ein

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)

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