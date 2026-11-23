Bilfinger Aktie
WKN DE: A11940 / ISIN: US09003Q1004
|Deal
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23.11.2026 11:04:00
Bilfinger-Aktie gefragt: Industriedienstleister vollzieht Übernahme in Dänemark
Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet, wie der Mannheimer Industriedienstleister mitteilte. Im ersten Quartal 2027 wird der Abschluss angestrebt. CJ erzielt mit 60 Mitarbeitern jährliche Umsätze im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Via XETRA notiert die Bilfinger-Aktie zeitweise 1,65 Prozent höher bei 58,40 Euro.
DJG/rio/uxd
DOW JONES
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Bildquelle: Bilfinger SE
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