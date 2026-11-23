Bilfinger erwirbt CJ Stainless Solution, einen dänischen Spezialisten für Edelstahlfertigung und Industriedienstleistungen mit zwei lokalen Standorten.

Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet, wie der Mannheimer Industriedienstleister mitteilte. Im ersten Quartal 2027 wird der Abschluss angestrebt. CJ erzielt mit 60 Mitarbeitern jährliche Umsätze im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Via XETRA notiert die Bilfinger-Aktie zeitweise 1,65 Prozent höher bei 58,40 Euro.

DJG/rio/uxd

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