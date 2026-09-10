Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Expertenstimme
|
10.09.2026 13:07:39
Bilfinger-Aktie gerät nach Berenberg-Studie unter Druck
Die Aktien von Bilfinger sind am Donnerstag via XETRA zuletzt um 4,84 Prozent auf 76,60 Euro zurückgefallen. Damit waren die Papiere des Industrieservice-Konzerns schwächster Wert im MDAX. Möglicherweise haben sich die Anleger aus der aktuellen Analyse des Berenberg-Experten Andreas Wolf den negativen Mosaikstein herausgepickt. Wolf erklärte nämlich, dass Bilfinger sich im zweiten Halbjahr bei der Profitabilität merklich strecken müsse, um die Jahresziele noch zu erreichen. Und dies sei im aktuellen Umfeld aus seiner Sicht eher schwierig.
Grundsätzlich ist Wolf allerdings eher optimistisch für Bilfinger und erwartet langfristig überdurchschnittliches Wachstum dank strukturellen Rückenwinds. Und auch mit seinem Kursziel von 92,50 Euro signalisiert er keine weitere Rückschlagsgefahr, sondern eher Erholungspotenzial. Er votiert allerdings aufgrund der kurzfristigen Ungewissheiten dennoch mit "Hold".
/ag/men
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