BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

Konsortium 05.02.2026 16:23:40

Bilfinger-Aktie im Minus: Einstieg in BP-Megaprojekt für grünen Wasserstoff

Bilfinger-Aktie im Minus: Einstieg in BP-Megaprojekt für grünen Wasserstoff

Bilfinger hat als Teil eines Konsortiums von BP einen Auftrag über Vorfertigungs-, Montage- und Installationsleistungen für einen neuen Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff erhalten.

Wie der Industriedienstleister Bilfinger mitteilte, wird er unter anderem für die Vorfertigung, Montage und Installation von Rohrleitungen und Anlagenkomponenten, die Wärme- und Kältedämmung und die Installation von HVAC-Systemen zuständig sein. Die Anlage mit einer geplanten Leistung von 100 Megawatt soll die bisher größte Produktionsanlage dieser Art für grünen Wasserstoff von BP werden und zugleich die erste, die das Unternehmen vollständig besitzen und betreiben wird. Nach vollständiger Inbetriebnahme - diese ist für 2027 geplant - soll die Elektrolyseanlage jährlich bis zu 11.000 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen.

Die BP-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 1,05 Prozent höher bei 4,73 Pfund, während Bilfinger-Titel sich via XETRA zeitweise 0,99 Prozent leichter bei 120,50 Euro zeigen.

DOW JONES

Bilfinger-Aktie mit neuem Rekord - Kurszielanhebung beflügelt
Bilfinger-Aktie steigt nach Konsolidierung wieder
Bilfinger-Aktie sehr stark: Umsatz steigt, Prognose aber angepasst

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Analysen zu BP plc (British Petrol)

04.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 BP Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 122,30 2,51% Bilfinger SE
Bilfinger SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh 24,20 3,42% Bilfinger SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
BP plc (British Petrol) 5,49 2,04% BP plc (British Petrol)
BP plc (Spons. ADRS) 33,00 2,48% BP plc (Spons. ADRS)

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

