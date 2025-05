Bilfinger-Aktie: JPMorgan rechnet mit Bilfinger-Aufnahme in Stoxx Europe 600

Dabei rechnet Experte Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf deutsche Aktien mit der Aufnahme des Industriedienstleisters Bilfinger SE

Die Deutsche-Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd. wird den Stoxx Europe 600 auf Basis der Schlusskurse vom Freitag, den 30. Mai, überprüfen. Etwaige Änderungen werden am Montag, dem 2. Juni, nach Börsenschluss bekannt gegeben und treten am Freitag, dem 20. Juni, nach Börsenschluss in Kraft.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF ). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

