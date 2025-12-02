Bilfinger Aktie
02.12.2025 08:37:00
Bilfinger-Aktie legt zu: Konzern stellt neue Strategie vor - Mehr Umsatz, mehr Marge, mehr Zukäufe
Dabei geht Bilfinger weltweit von einem durchschnittlichen jährlichen Marktwachstum von 1 bis 2 Prozent in seinen vier Kernindustrien aus. Zu diesen zählen Chemie und Petrochemie, Energie, Öl und Gas sowie Pharma und Biopharma. Zudem will das Unternehmen bis 2030 jährlich 3 bis 4 Prozent aus eigener Kraft unter anderem dank Outsourcing-Nachfrage wachsen. Zukäufe sollen im Schnitt jährlich für ein weiteres Wachstum von etwa 4 Prozent beitragen.
Bislang hatte das Unternehmen von 2025 bis 2027 jährlich aus eigener Kraft um 4 bis 5 Prozent wachsen wollen. Die operative Marge sollte in diesem Zeitraum auf 6 bis 7 Prozent steigen.
Die Bilfinger-Aktie gewinnt im Handel in Frankfurt am Morgen zeitweise 1,21 Prozent auf 100,30 Euro.
MANNHEIM (dpa-AFX)
