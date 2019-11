Bilfinger-Aktien machen Vortagesverluste wett

Wie zerronnen, so gewonnen.

Die Aktien von Bilfinger haben am Donnerstag ihre Vortagesverluste komplett wettgemacht. Nachmittags legten sie an der Spitze im Nebenwerte-Index SDAX um rund 8 Prozent auf 31,44 Euro zu und nahmen damit ihre Mitte Oktober gestartete Kursrally wieder auf. Zeitweise übersprangen sie auch ihr vor zwei Tagen erreichtes Zwischenhoch bei 31,72 Euro, was charttechnisch als positives Signal zu werten ist.

Der Industriedienstleister hatte am Vortag mit seinen Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen erfüllt. Einigen Anlegern schien aber zu missfallen, dass das Unternehmen das Margenziel von fünf Prozent erst ab Ende 2020 erreichen werde.

