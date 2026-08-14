Bilfinger SE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bilfinger SE hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,28 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,45 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at