12.11.2026 06:31:28

Bilfinger SE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilfinger SE hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,45 Prozent verringert.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,36 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at

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