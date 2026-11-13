Bilfinger SE Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bilfinger SE Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,249 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,52 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at