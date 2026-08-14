Bilfinger SE Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bilfinger SE Un hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,69 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,53 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at