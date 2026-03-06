Bilfinger SE Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bilfinger SE Un hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,66 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,377 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,66 Milliarden USD ausgegangen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,07 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 12,40 Prozent auf 6,12 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 6,33 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at