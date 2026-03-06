06.03.2026 06:31:28

Bilfinger SE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bilfinger SE hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,15 EUR gegenüber 1,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,36 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,62 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,42 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Bilfinger SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,79 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bilfinger SE 5,43 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,04 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

