Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Kontinuität
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11.08.2026 16:51:38
Bilfinger setzt auf Schulz: CEO bleibt bis 2032 im Amt - Aktie zieht an
Der Vertrag von Konzernchef Thomas Schulz sei um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilte der MDAX-Konzern am Dienstag in Mannheim mit. Der Vertrag laufe nun bis Ende Februar 2032. Schulz führt das Unternehmen seit 2022. "Mit der Verlängerung seines Vertrages setzt der Aufsichtsrat ein klares Signal der Kontinuität und Stabilität", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats Eckhard Cordes. Seit seinem Amtsantritt habe Schulz Bilfinger auf profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung ausgerichtet.
Die Bilfinger-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,38 Prozent stärker bei 80,55 Euro.
/jha/he
MANNHEIM (dpa-AFX)
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Bildquelle: Bilfinger SE,Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck