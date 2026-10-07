07.10.2026 15:53:38

Bilger: Bahn-Neubaustrecke löst zentralen Engpass auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) begrüßt die Entscheidung des Verkehrsausschusses zu einer Bahn-Neubaustrecke zwischen Hannover und Hamburg. Bilger sprach von einem gelungenen Kompromiss. "Mit der Entscheidung für die Neubaustrecke wird die Grundlage dafür geschaffen, einen zentralen Engpass im deutschen Schienennetz aufzulösen und dringend benötigte Kapazitäten für Personen- und Güterverkehr zu erhöhen."

Der Ausbau müsse die verkehrlichen Ziele, die berechtigten Interessen der Anwohner und den Schutz der Natur- und Umwelt bestmöglich in Einklang bringen. "Die Verbindung von Neubau und Ertüchtigung an der bestehenden Strecke werden konkrete Verbesserungen vor Ort schaffen."

Für die wichtige Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg ist nach langem Ringen der Weg frei für eine Neubautrasse. Der Verkehrsausschuss des Bundestages bestätigte das Ergebnis der sogenannten Vorplanung der Bahn, die eine neue Strecke vorsieht - allerdings werden zugleich wesentliche und schnelle Verbesserungen an der bestehenden Strecke gefordert./hoe/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen gehen schwächer aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen