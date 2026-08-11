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11.08.2026 14:50:38
Bilger: Niedrigwasser-Probleme wohl im gesamten August
NEUMÜNSTER (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger sieht vorerst kein rasches Ende der Beeinträchtigungen für die Binnenschifffahrt wegen Trockenheit. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Niedrigwasserproblematik im gesamten August uns noch erhalten bleibt", sagte der CDU-Politiker am Rande eines Unternehmensbesuchs in Neumünster. "Die Lage ist wirklich weiterhin sehr angespannt."
Es habe jetzt ein paar Niederschläge gegeben, aber bei Weitem nicht ausreichend, erläuterte Bilger. Er will sich an diesem Mittwoch erneut mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern über die Lage und mögliche weitere Krisenmaßnahmen austauschen.
Mehrere Bundesländer haben bereits das Sonn- und Feiertagsverbot für Lastwagen vorübergehend ausgesetzt. Um Logistikketten aufrechtzuerhalten, sollen Transporte so zumindest teilweise auf die Straße verlagert werden. Niedrige Wasserstände gibt es etwa in Flüssen wie Rhein, Elbe und Donau./sam/DP/jha
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