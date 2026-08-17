BILI Social International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BILI Social International hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 386,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at