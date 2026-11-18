BILI Social International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig wurden 1,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BILI Social International 0,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at