Bilia Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bilia Registered A lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,50 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Bilia Registered A 2,08 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 10,91 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,55 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at