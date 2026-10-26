|
26.10.2026 06:31:29
Bilia Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bilia Registered A hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,02 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 SEK je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 10,11 Milliarden SEK taxiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.