Bilia Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bilia Registered A hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,02 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 10,11 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at