06.02.2026 06:31:28

Bilia Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bilia Registered A hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,46 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilia Registered A 2,10 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,21 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 10,23 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,58 SEK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 10,77 Milliarden SEK gesehen hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8,22 SEK. Im letzten Jahr hatte Bilia Registered A einen Gewinn von 7,19 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bilia Registered A 40,41 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 39,15 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 8,69 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 40,99 Milliarden SEK festgelegt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen