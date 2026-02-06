Bilia Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bilia Registered A hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,46 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilia Registered A 2,10 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,21 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 10,23 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,58 SEK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 10,77 Milliarden SEK gesehen hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 8,22 SEK. Im letzten Jahr hatte Bilia Registered A einen Gewinn von 7,19 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bilia Registered A 40,41 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 39,15 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 8,69 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 40,99 Milliarden SEK festgelegt.

Redaktion finanzen.at