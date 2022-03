Bilibili: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bilibili hat sich am 03.03.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,220 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,880 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,78 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,84 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Verlust von 4,187 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 5,75 Milliarden CNY gerechnet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -14,420 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilibili ein EPS von -7,460 CNY in den Büchern gestanden.

Bilibili hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 12,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 14,311 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 19,31 Milliarden CNY erwartet.

