Bilibili hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 HKD gegenüber 1,23 HKD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 9,68 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,40 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at