Bilibili gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bilibili gab am 02.03.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,761 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,219 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,37 Prozent auf 6,98 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,15 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Verlust von 4,009 HKD je Aktie sowie einen Umsatz 7,05 Milliarden HKD prognostiziert.

Bilibili hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 19,260 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -17,833 HKD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 24,88 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,97 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 19,999 HKD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 24,82 Milliarden HKD gerechnet.

Redaktion finanzen.at