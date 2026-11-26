Bilibili hat am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,23 Milliarden USD gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at